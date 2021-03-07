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ABD harekete geçti! Savaş ve bombardıman uçakları havalandı

AA |  07 Mart 2021 Pazar - 19:14 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 19:14

ABD Silahlı Kuvvetlerine ait, B-52 tipi iki stratejik bombardıman uçağının, Orta Doğu üzerinde çok uluslu devriye uçuşu gerçekleştirdiği kaydedildi.


ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı  açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine ait iki adet B-52H uçağı bugün, ABD'nin,  bölgedeki güvenliğe yönelik verdiği taahhüdü bir kez daha vurgulamak için,  ABD'nin ortak ve müttefiklerine yönelik saldırganlığı geri püskürtmek adına, Orta  Doğu'da çok uluslu bir devriye görevi yapmışlardır." bilgisi paylaşıldı.
 
Misyon sırasında, İsrail, Suudi Arabistan ve Katar'ın da bulunduğu  bazı "ortak ülkelerin" uçaklarının ve ABD savaş uçaklarının da, bombardıman  uçaklarına bazı noktalarda eşlik ettiği aktarıldı.
 
Açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri rutin olarak, CENTCOM'un sorumluluk  bölgesinin içine, dışına ve çevresine hava aracı ve personel taşımaktadır. Bunun  amacı da misyon gerekliliklerini karşılamak, bölgesel ortaklarla eğitim  düzenlemek ve stratejik ortaklığın öneminin altını çizmektir." ifadelerine yer  verildi.
 
Bölgede, geçici uzun menzilli bombardıman uçaklarının  görevlendirilmesinin 2015 yılına dayandığı belirtilerek, "Bu misyon, bu yıl  içinde Orta Doğu'da dördüncü kez bombardıman uçağı kullanılmasıdır."  değerlendirmesinde bulunuldu.
 

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ABD bombardıman B-52 Orta Doğu
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