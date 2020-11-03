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ABD halkı kararını bugün veriyor! Trump mı Bide mı?

AA |  03 Kasım 2020 Salı - 9:46 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 9:50

ABD halkı bugün Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı ve ülkenin son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor.


ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve postayla oy kullanma  tartışmalarının gölgesinde uzun süredir merakla beklenen seçim için doğu saatiyle  06.00'da seçmenler sandık başına gitmeye başlayacak.
 
Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra, Kongre'nin iki  kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli  Senato'daki 35 sandalye için de oy kullanacak.
 
Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve  bitişi eyaletlere göre değişecek.
 
Doğu yakasındaki saat dilimi esas alındığında oy verme işlemi, New  York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida  ve Pennsylvania ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00)  başlayacak.
 
Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00),  Washington DC ve Pennsylvania'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise  21.00'da (TSİ 05.00) kapanacak.
 
Anketler Biden'a işaret ediyor, analizler hala Trump'a da şans  veriyor
 
Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz  sitesi Real Clear Politics'e göre, ulusal çaptaki anketlerde, Biden, Trump'ın  yaklaşık 6,5 puan önünde görünüyor.
 
Buna karşın, analistler Trump'ın seçimin kaderini belirleyecek 6  kritik eyaletin 4'ünde Biden ile yarışı başa baş götürdüğüne işaret ederek,  Trump'ın da hala seçimleri kazanma şansının olduğunu belirtiyor.
 
Son anketlere göre Biden, kritik eyaletlerden Florida'da 1,7,  Pennsylvania'da 2,5, Michigan'da 4,8, Wisconsin'de 6,6 ve Arizona'da ise 0,5 puan  Trump'ın önünde seyrediyor. Bir diğer kritik eyalet olan Kuzey Carolina'da ise  Trump'ın Biden'a 0,5 puan üstünlüğü bulunuyor.
 
Postayla oy kullanma süreci, beraberinde kaosu getirebilir
 
ABD'de esasen uzun zamandır var olan "posta yoluyla oy kullanma"  yönteminin, salgın nedeniyle neredeyse seçmenlerin yüzde 70'ini kapsayacak  şekilde genişletilmesinin, bu oyların seçim sonuçlarının şekillenmesinde önemli  rol oynaması bekleniyor.
 
 Posta yoluyla oy kullanma sürecinde, bazı eyaletlerin 3 Kasım gününe  kadar oy sayım sürecine başlayamaması ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerin  seçim gününden sonra da gelen onaylı oyları kabul edecek olması ise süreci daha  da karışık hale getiriyor.
 
98 milyona yakın seçmen "erken oy" kullandı
 
Yakın tarihteki seçimlere bakıldığında, sandığa gitme oranının yüzde  60'ı bulmadığı ABD'de, bu yıl sandık başında ya da posta yoluyla kullanılan erken  oyların sayısındaki artış dikkati çekiyor.
 
Ülkede 98 milyona yakın kişi halihazırda oyunu kullanmış bulunuyor. Bu  kişilerin 62 milyondan fazlasının posta yoluyla, 35 milyondan fazlasının da  birebir erken seçim merkezlerine giderek oyunu kullandığı belirtiliyor.
 
Beyaz Saray'a giden yol "270 delegeden" geçiyor
 
ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri  partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu"  adı verilen bu sistemde her  eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının  yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak  kazanıyor.
 
Toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin  başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal  sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.
 
 Sonuçları Trump Washington DC'de, Biden Delaware'de izleyecek
 
Başkan Trump, seçim sonuçlarını başkent Washington DC'de Beyaz  Saray'da takip edecek. Trump kazanması durumunda kutlamayı da Beyaz Saray'da  yapmayı planladığını açıkladı.
 
Biden ise seçimleri Delaware eyaletinin Wilmington kentinde takip  edecek. Biden kazanması durumunda halka hitabını buradaki Chase Center'dan  yapacak.
 
 Amerikan basınının seçim sonuçlarındaki ana kaynağı AP
 
Öte yandan Amerikan basınının çoğu ve yabancı basın kuruluşları seçim  sonuçlarını genellikle Associated Press (AP) üzerinden takip edecek.
 
Kendisini "kar amacı gütmeyen haber ortaklığı" olarak nitelendiren  Associated Press haber ajansı, seçim gecesi 4 binden fazla muhabirle ülke çapında  veri toplayacak.
 
AP'nin seçim akşamı sandıkların kapanmasıyla resmi olmayan ilk  sonuçları duyurması bekleniyor.
 
  
 

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