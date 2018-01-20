ABD Genelkurmay Başkanı Rus mevkidaşıyla görüştü

ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dunford ve Gerasimov'un telefon görüşmesine ilişkin "Konuşma, Suriye'deki durum dahil olmak üzere ortak çıkarlar üzerine yoğunlaştı." ifadesini kullanıldı.
Dunford ve Gerasimov'un son görüşmesinin 10 Ocak 2017'de gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada iki ülkenin "yanlış hesaplamaların önüne geçmek için" yakın ilişki içinde olmanın önemi konusunda fikir birliğine vardığına dikkat çekildi.
Tarafların görüşmelerin içeriğinin "gizli kalması" noktasında karar aldığı da vurgulandı.