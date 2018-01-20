ABD Genelkurmay Başkanı Rus mevkidaşıyla görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un Rus mevkidaşı Valery Gerasimov'la bir telefon görüşmesi yaparak "Suriye'deki durum" dahil olmak üzere "ortak çıkarları" konuştuğu bildirildi.

