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ABD Genelkurmay Başkanı Rus mevkidaşıyla görüştü

AA |  20 Ocak 2018 Cumartesi - 20:51 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 20:53

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un Rus mevkidaşı Valery Gerasimov'la bir telefon görüşmesi yaparak "Suriye'deki durum" dahil olmak üzere "ortak çıkarları" konuştuğu bildirildi.


 ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dunford ve  Gerasimov'un telefon görüşmesine ilişkin "Konuşma, Suriye'deki durum dahil olmak  üzere ortak çıkarlar üzerine yoğunlaştı." ifadesini kullanıldı.
 
Dunford ve Gerasimov'un son görüşmesinin 10 Ocak 2017'de gerçekleştiği  hatırlatılan açıklamada iki ülkenin "yanlış hesaplamaların önüne geçmek için"  yakın ilişki içinde olmanın önemi konusunda fikir birliğine vardığına dikkat  çekildi.
 
Tarafların görüşmelerin içeriğinin "gizli kalması" noktasında karar  aldığı da vurgulandı.
 
  
 

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