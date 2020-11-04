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ABD Genelkurmay Başkanı'ndan 'darbe' açıklaması: Bizim görevimiz değil

DHA |  04 Kasım 2020 Çarşamba - 12:54 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 13:02

Tarihi seçimin yaşdığı ABD'de darbe tartışmalarıyla ilgili ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den açıklama geldi. Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil" dedi.


ABD'de başkanlık seçimleri heyacanlı anlara sahne oluyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme üç eyalete kadar düşerken, ordunun darbe yapacağı tartışmaları gündeme geldi.
 
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçtiğimiz hafta sonu üst düzey generaller ve haber sunucularıyla gizli bir video-toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.
 
DARBE SÖYLENTİLERİ BOŞ ÇIKTI
 
ABD basını, Genelkurmay Başkanı Milley'in, ülkede başkanlık seçimlerine askeri müdahalenin olacağı yönündeki spekülasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil" dedi. Milley, aynı zamanda etrafta Ulusal Muhafız birliklerinin görülmesinin mümkün olduğunu, bunun eyalet valilerinin talebine bağlı olduğunu ifade etti. 
 

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ABD darbe Beyaz Saray
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