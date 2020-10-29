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ABD gece yarısı füzeyi fırlattı! Dikkat çeken detay...

AA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 20:53 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 20:53

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taaruz Komutanlığı, nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze "Minuteman III"ün dün gece denendiğini bildirdi.


Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, California'daki Vandenberg  Hava Üssü'nde denenen kıtalararası balistik füzesinin nükleer başlık taşımadığı  ifade edildi.
 
Söz konusu denemenin, ABD'nin nükleer gücünün güvenli, etkili ve  21'inci yüzyıl tehditlerini bertaraf edecek durumda olduğunu gösterdiği  belirtilen açıklamada, "Kıtalararası balistik füzenin atmosfere dönüş aracı,  Kwajalein Adası'na  kadar yaklaşık 4 bin 200 mil mesafe kat etti." bilgisi  verildi.
 
Kıtalararası balistik füzeler, atmosferin dışında çıktıktan sonra  dünya üzerindeki hedeflerini vurmalarını sağlayan bir atmosfere geri dönüş aracı  ile fırlatılıyor.
 
Nükleer kapasiteli füzenin seçime günler kala test edilmesi dikkati  çekti.
 
Komutanlık, sosyal medya hesabından söz konusu fırlatmanın  görüntülerini de paylaştı.
 

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ABD füze kıtalararası
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