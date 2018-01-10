ABD flaş açıklama! Kritik karar cuma günü verilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Goldstein, Trump yönetiminin İran'la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin kararını cuma günü vereceğini bildirdi

ABD'nin, İran 'la imzalanan nükleer anlaşmayı devam ettirip ettirmeyeceğine ilişkin kararı cuma günü vereceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Steve Goldstein, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

Bir soru üzerine Goldstein, 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın devam edip etmeyeceği konusunda, "Kararın cuma günü verileceğini bekliyoruz. Konuya ilişkin tartışma devam ediyor." dedi.

Goldstein, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı Jim Mattis ile bu hafta içerisinde bir araya geleceğini söyledi.