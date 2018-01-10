10 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
11°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.023 -1.10 EURO 4,5070 0.13
USD 3,7720 0.08 ALTIN 159,350 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD flaş açıklama! Kritik karar cuma günü verilecek

10 Ocak 2018 Çarşamba - 0:54 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 0:54

ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Goldstein, Trump yönetiminin İran'la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin kararını cuma günü vereceğini bildirdi


ABD'nin, İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı devam  ettirip ettirmeyeceğine ilişkin kararı cuma günü vereceği açıklandı. 
 
ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Steve Goldstein, konuya  ilişkin basına açıklama yaptı.
 
Bir soru üzerine Goldstein, 2015'te İran ile imzalanan nükleer  anlaşmanın devam edip etmeyeceği konusunda, "Kararın cuma günü verileceğini  bekliyoruz. Konuya ilişkin tartışma devam ediyor." dedi.
 
Goldstein, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson  ve Savunma Bakanı Jim Mattis ile bu hafta içerisinde bir araya geleceğini  söyledi.
 
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, cuma günü AP haber ajansına verdiği  mülakatta, "Anlaşmayı ya düzelteceğiz ya da iptal edeceğiz." ifadesini  kullanmıştı.
 

ETİKETLER

ABD İran ABD Dışişleri Bakanlığı Goldstein nükleer anlaşma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.