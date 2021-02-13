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ABD eski Başkanı Trump hakkında flaş karar!

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 23:54 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 1:05

6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle azil istemiyle Senatoda yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, oylama sonucu aklandı.


Kongre baskınındaki rolü gerekçesiyle Demokratların suçladığı ve  ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump, Senatoda yapılan  yargılamasının 5. gününde suçsuz bulundu.
 
Senato Genel Kurulundaki kapanış sunumlarının ardından yapılan  oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın  suçsuz olduğu yönünde oy verdi.
 
Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2  çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik"  başlıklı azil suçlamasından aklanmış oldu.
 
Toplam 5 günde tamamlanan azil yargılaması, ABD tarihindeki en hızlı  azil süreci olarak da kayıtlara geçti.
 
"EN BÜYÜK CADI AVI"
 
ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Trump Senato'daki  azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada,  adaleti ve gerçeği savunduğunu söylediği avukatlarına ve anayasayı temsil eden  Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti.
 
Demokratları hukukun üstünlüğüne "leke sürmek" ve "adaleti siyasi bir  intikam aracı" olarak kullanmakla suçlayan Trump, ikinci kez azlinin istenmesinin  ülke tarihindeki "en büyük cadı avı" olduğunu savundu.
 
Seçimlerde 75 milyon oy aldığını ve rakiplerinin bunu unutamayacağını  belirten Trump, milyonlarca destekçisine de teşekkür etti.
 
Trump, "Amerika'yı yeniden harika yapmak" için başlattıkları tarihi ve  vatansever hareketlerinin yolculuğuna daha yeni başladığını belirterek,  "Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü  yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.
 
 
Sabah başlayan ilk oturumda Demokrat savcı vekiller önce tanık  çağırmaya karar verdiklerini açıklamış, yapılan oylamada (45-55) bu talep kabul  edilmişti.
 
Daha sonra Demokrat savcı vekillerle Trump'ın avukatları arasında  yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmış, söz konusu tanık ifadesinin delillere  eklenmesine ve tanık çağrılmamasına karar verilmişti.
 
1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını  nedeniyle Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta  Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti

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