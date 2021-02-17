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ABD eski Başkanı Trump'a şok! Saniyeler içinde yerle bir ettiler

AA |  17 Şubat 2021 Çarşamba - 18:09 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 18:09

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) eski başkanı Donald Trump'ın bir zamanlar sahibi olduğu New Jersey'deki Trump Plaza Otel ve Casino, 3 bin dinamitle patlatılarak, kontrollü şekilde yıkıldı. O anlar kameraya yansıdı.


Eski ABD Başkanı Donald Trumpın 5 yıl öncesine kadar sahibi olduğu New Jersey eyaletindeki Atlantic City kentinde bulunan Trump Plaza Otel ve Casino 3 bin dinamit patlatılarak yıkıldı. 2014 yılından bu yana kapalı olduğu belirtilen ve 32 katlı otelin yapısal durumunun kötü olduğu olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındığı ifade edildi. Trump'ın 2009 yılında işletmeye ile bağlantısını kestiği ve söz konusu otelin 2016 yılında milyarder yatırımcı Carl C. Icahn tarafından satın alındığı kaydedildi. 
 
TRUMP'IN SERVETİ
 
Öte yandan, geçen yılın temmuz ayında ibraz edilen beyandan bu yana Trump'ın net servetinin 10 milyar doların üzerinde olduğu iddia edilmişti. Eski ABD Başkanı Trump 1983 yılında, 37 yaşındayken de ilk gökdeleni olan, New Yorktaki Trump Towerı inşa etmişti. Otel ve konuttan oluşan Trump Hotel Las Vegas, 64 katlı ve 200 metre yüksekliğinde; kumarhaneler şehrinin en yüksek binası olarak biliniyor.

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