ABD eski bakanından F-16 açıklaması: Türkiye'ye satılmasın!

Yunan devlet kanalına röportaj veren ABD'nin eski dışişleri bakanı, Türkiye'ye F-16 temin edilmesinin CAATSA'yı ihlal edeceğini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD lideri Biden'ın F-16 ve F-35'leri ele aldığı görüşme ise, dünya medyasında geniş yer buldu. CNN, Biden'ın programında daha önce görüşmenin yer almadığını ve Cumartesi akşamı açıklandığını yazdı. AP ise, 'Biden Erdoğan'a ABD ve Türkiye'nin krizleri önlemesi gerekiyor dedi' başlığıyla dünyadaki abonelerine haberi aktardı.

ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump döneminin dışişleri bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasında başrol oynadı ve Doğu Akdeniz krizinde açık şekilde Yunanistan 'ın yanında saf tuttu.

Geçen yıl Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte Girit Adası'na demirleyen Amerikan uçak gemisini ziyaret eden Pompeo, bu hafta sonu verdiği röportajda ABD 'nin Türkiye'ye muhtemel F-16 satışını değerlendirdi.

Yunan devlet kanalı ERT'nin Washington muhabiri Lena Argyri'ye konuşan Pompeo, Türkiye'ye F-16 temin edilmesi halinde ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası'nı (CAATSA) ihlal edeceğini ileri sürdü.

Joe Biden yönetimine uyarılarda bulunan Pompeo, "CAATSA'yı ihlal edecek hiçbir eylem hükümetimiz tarafından tartışılmamalı. Umuyorum ki yönetimimiz ABD kanunlarına uygun hareket eder" ifadesini kullandı.

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'la Pazar günü ikinci kez yüz yüze görüştü. Roma 'daki yaklaşık 1 saat 10 dakikalık buluşmanın ana gündemlerinden biri, F-16 ve F-35'ti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında F-16'ların modernize edilmesi veya Türkiye'ye yeni savaş uçağı satışına değindi. Erdoğan, "Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm" dedi.

Görüşmenin ardından uluslararası medyaya konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili de, F-16 başlığına ilişkin detaylar verdi. Yetkili, Ankara 'dan son haftalarda gelen açıklamaların Türkiye'nin F-16'ları satın almak istediğini açıkça ortaya koyduğunu, Biden'ın bu arzuyu dikkate aldığını ancak ABD'de içinden geçilmesi gereken bir süreç olduğunu ve bu süreci etraflıca ele almayı sürdürme konusundaki bağlılıklarını net bir şekilde ifade ettiğini aktardı.

Roma'daki görüşme, beklendiği gibi dünya medyasında da geniş yer buldu. Amerikan Associated Press (AP), Roma'daki görüşmeyi 'Biden Erdoğan'a ABD ve Türkiye'nin krizleri önlemesi gerekiyor dedi' başlığıyla dünyadaki abonelerine aktardı.

CNN

Erdoğan'la Pazar sabahı yapılan görüşme daha önce Biden'ın programında yer almıyordu ve Cumartesi akşamı üst düzey bir yönetim yetkilisi tarafından gazetecilere aktarıldı.

Görüşme, Erdoğan'ın ABD, Fransa ve Almanya 'dan gelenler de dahil olmak üzere 10 büyükelçiyi 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatı vermesinden yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşti.

Biden ve Erdoğan en son Haziran ayında Brüksel'deki NATO karargahında bire bir görüşmüş ve Biden toplantıyı 'olumlu ve verimli' olarak nitelemişti.

THE NATION

ABD Başkanı Joe Biden ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü, Washington ile Ankara arasında, gergin bir dönemin ardından ikili ilişkileri iyileştirme sözü verdiler.

Roma'daki G20 zirvesinin oturum aralarında bir araya gelen iki lider, Biden'a göre çok yapıcı bir görüşme yaptı. ABD'li bir yetkili, Biden'ın 'Türkiye ile yapıcı ilişkilere sahip olma ve anlaşmazlıkları yönetmenin etkili bir yolunu bulma arzusunu açıkça belirttiğini' aktardı.

TIMES OF ISRAEL

ABD lideri Biden Pazar günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, NATO müttefikleri arasındaki ortaklığın Türkiye'nin ABD elçisini artık tanımama tehdidinin ardından ülkelerinin anlaşmazlıkları daha iyi yönetmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık bir saatlik kapalı kapılar ardındaki görüşmelerden önce liderler gazetecilerin önüne çıkarken Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" dedi. Başkan Biden, Türkiye'nin Rusya 'ya yakınlaşmasına ilişkin sorulara cevap vermedi.

THE HILL

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Türkiye'nin Afganistan 'daki NATO görevine yaklaşık 20 yıldır yaptığı katkılardan dolayı Erdoğan'a teşekkür etti. Açıklamada, "Başkan Biden, savunma ortaklığımızı ve Türkiye'nin bir NATO Müttefiki olarak önemini bir kez daha teyit etti" denildi.

DAILY MAIL

İngiliz Daily Mail gazetesi haberinde Biden'ın görüşme öncesi Erdoğan ile fotoğraf çektirirken 'İyi bir konuşma yapmayı planlıyoruz' sözlerine dikkat çekti

ABD'li bazı milletvekillerinin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satmaması için Biden'a baskı yaptığı iddiasına yer verilen haberde görüşmede F-16 konusunun da masaya yatırıldığı belirtildi.

NEW YORK TIMES

New York Times da, görüşmede Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve bunun üzerine Türkiye tarafından gelen F-16 talebinin ele alındığını okurları ile paylaştı.

Kaynak: Milliyet