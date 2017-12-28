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ABD elçiliğinin bulunduğu caddeye "İstanbul" ismi verildi

AA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 22:47 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 23:42

Çad'ın başkenti Encemine'de ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye "İstanbul" ismi verildi.


Ülkenin en işlek caddelerinden olan, aynı zamanda Valilik ve ABD  Büyükelçiliğinin de yer aldığı "Devlet Caddesi"nin ismi Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın Çad ziyareti ve İstanbul-Encemine "kardeş şehir" ilişkisinin  nişanesi olarak "İstanbul" şeklinde değiştirildi.
 
Caddenin isminin değiştirilmesi amacıyla düzenlenen törene,Türkiye'nin  Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Encemine Belediye Başkanı Meryem Djimet  Ebet ile Çad resmi makamlarından yetkililer katıldı.
 
Büyükelçi Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı  ziyareti sorasında halihazırda kirada bulunan Büyükelçiliğimizin Türkiye’ye  yakışır şekilde inşaatı için Encemine’de geniş bir arazi tahsisi kararlaştırıldı.  Encemine’de ilk defa bir caddeye Türk ismi verilmesinden memnuniyet duydum ve  beklentim bu kalıcı büyükelçilik binası bittikten sonra da önündeki caddeye  Türkiye ile ilgili bir ad verilmesidir." ifadesini kullandı.
 
Belediye Başkanı Ebet ise Encemine ile İstanbul arasında kardeş şehir  ilişkisi bulunduğunu ve bu ilişkiyi canlandırarak geliştirmek istediklerini  söyledi.
 
Yeni ismi İstanbul olan cadde, Osmanlı Devleti'nin bölgede hüküm  sürdüğü yıllara dayanan ve "Abeşeler" olarak bilinen Türk kökenli Çadlıların  yaşadığı köylere giden yol üzerinde bulunuyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika temasları kapsamında 26 Aralık'ta Çad'a  gelmişti.  Erdoğan'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve birçok bakanın bulunduğu heyet eşlik  etmişti.
 
Debi, Erdoğan'ı uğurlarken 40 dakika ayakta bekledi
 
Çad'a Türkiye'den cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk ziyareti  Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Çadlı mevkidaşı İdris Debi, Encemine  Uluslararası Havalimanı'nda uğurlama töreni sırasında Erdoğan'ın uçağı  havalimanından kalkıncaya kadar yaklaşık 40 dakika elindeki bastonuyla ayakta  beklemişti.
 
Çad ziyareti ve Debi'nin Erdoğan'a gösterdiği samimiyet, ülke  basınında geniş yer tutmuştu.
 

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Çad İstanbul ismi Encemine ABD Büyükelçiliği
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