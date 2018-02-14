ABD elçiliğinin bulunduğu caddenin adı değiştirildi

Nevzat Tandoğan caddesinin adı Zeytin Dalı caddesi oldu. Gülen ismi taşıyan 7 cadde ve sokağın ismi de değişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin isminin değiştirilmesine ilişkin teklifi imzalarken çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.

ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesinin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız.Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. pic.twitter.com/qXHlEvdmD9 — Doç. Dr. Mustafa TUNA (@mustafatuna0606) 12 Şubat 2018

Tuna, paylaşımında şunları kaydetti:

"ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun."