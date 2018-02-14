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ABD elçiliğinin bulunduğu caddenin adı değiştirildi

14 Şubat 2018 Çarşamba - 19:39 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 19:39

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirdi.


Nevzat Tandoğan caddesinin adı Zeytin Dalı caddesi oldu. Gülen ismi taşıyan 7 cadde ve sokağın ismi de değişti.
 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin isminin değiştirilmesine ilişkin teklifi imzalarken çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.
Tuna, paylaşımında şunları kaydetti:
 
"ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun."

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