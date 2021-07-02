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ABD duyurdu! Kritik üs Afganlara bırakıldı

AA |  02 Temmuz 2021 Cuma - 9:43 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 9:49

Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamak üzere olan ABD, Bagram Hava Üssü'nü de Afganlara devrettiğini duyurdu.


Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamak üzere olan  ABD birlikleri, yaklaşık 20 yıldır birçok askeri operasyon için harekat noktası  olarak kullanılan Bagram Hava Üssü'nden ayrıldı.
 
Kamuoyuna bilgi verme yetkileri olmadığı için isimlerinin saklı  kalması koşuluyla Associated Press'e konuşan iki ABD'li yetkili, üssün Afgan  Ulusal Güvenlik ve Savunma Kuvvetleri'ne devredildiğini bildirdi.
 
Yaklaşık 20 yıldır Afganistan'da varlık gösteren ve çekilme sürecini  tamamlamak üzere olan ABD birlikleri, Bagram Hava Üssü'nden bugün ayrıldı.
 
Bagram Hava Üssü, Afganistan'da NATO ve ABD öncülüğünde yürütülen  askeri operasyonlar için önemli bir harekat noktasıydı.
 
Görev süreleri boyunca ABD başkanları George W. Bush, Barack Obama ve  Donald Trump tarafından ziyaret edilen Bagram Hava Üssü, ABD'nin ülkedeki varlığı  açısından sembolik bir öneme sahipti.
 
ABD yönetimi, 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs  2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.
 
Joe Biden yönetimi ise 1 Mayıs'tan başlamak üzere, 11 Eylül'e kadar  Afganistan'dan tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

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