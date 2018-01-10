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ABD duyurdu! 'Azalttık'

10 Ocak 2018 Çarşamba - 16:07 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 16:40

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, ülkesinin Irak'taki asker sayısının azalttığını belirterek, burada kalanların da görevinin "savaşmak" olmadığını söyledi.


Silliman, Bağdat'taki Büyükelçilik binasında yaptığı açıklamada, "ABD güçlerinin Irak'taki varlığı Bağdat'ın onayı dahilindedir ve bu güçlerin sayısı önemli ölçüde azaldı. Askerlerimiz bu ülkede, karada savaşmak için bulunmuyor sadece danışmanlık yapıyor." dedi.
 
Irak'taki ABD askeri personelinin sayısının gelecek aylarda daha da azaltılacağı bilgisini veren Silliman, Irak'a yeniden imar konusunda da destek vereceklerini ifade etti.
 
ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Silliman, Bağdat ile Erbil arasında gayrimeşru referandum sonrası ortaya çıkan krize dair ise şunları söyledi:
 
"Kürt partileri arasındaki ayrışmalar bizi endişelendiriyor. Kürdistan bölgesinin 'üniter Irak' yapısı içerisinde kalmasını destekliyoruz. Bağdat ile Erbil arasında Irak'ın birliği çerçevesinde diyaloğu önemsiyoruz ve Bağdat'ın oradaki (IKBY) memur maaşlarını ödemesi ve sınır kontrollerini Kürdistan bölgesel yönetimiyle koordineli şekilde çözmesini destekliyoruz."

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