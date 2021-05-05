ABD dünyaya duyurdu! Salgını bitirmek için dev hamle

Tai, yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına destek verdi.

Kovid-19 salgının olağanüstü önlemler gerektirdiğine dikkati çeken Tai, "Yönetim, fikri mülkiyet haklarının korunmasına güçlü bir şekilde inanmaktadır ancak salgını sona erdirmede Kovid-19 aşıları için bu korumalardan feragat etmeyi desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Tai, bu konuda DTÖ'deki müzakerelere aktif olarak katılacaklarını belirterek, kurumun fikir birliğine dayalı yapısı ve ilgili konuların karmaşıklığı dikkate alındığında bu müzakerelerin zaman alacağını aktardı.

Tai, ayrıca bu aşıların üretilmesi için gereken ham maddelerin artırılması için de çalışılacağını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda bir karar alınmadığını belirtmişti.