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ABD dönüşü karantinaya giren Bolsonaro'nun testi negatif çıktı

AA |  27 Eylül 2021 Pazartesi - 1:57 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 1:57

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ile temaslı olduğu için geçen hafta karantinaya giren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun testi negatif sonuçlandı.


Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan yazılı  açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sonrası 22 Eylül'de ABD'den  Brezilya'ya dönüşte karantinaya giren Bolsonaro'nun, 26 Eylül sabahı yaptırdığı  Kovid-19 testi negatif çıktı.
 
Öte yandan, açıklamada Bolsonaro'nun karantinayı sonlandırıp günlük  aktivitelerine başlayıp başlamayacağına ilişkin bilgi yer almadı.
 
Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), geçen hafta New York'tan  dönen ve Queiroga ile temasta bulunan heyetin, 14 gün karantinada kalmasını  önermişti.
 
Sağlık Bakanı Queiroga, ABD'den Brezilya'ya dönmeden önce yaptırdığı  Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle New York'ta otelde karantinaya  alınmıştı.
 
ABD'ye giden heyette yer alan Bolsonaro'nun oğlu dahil 3 kişi  Kovid-19'a yakalanmıştı

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