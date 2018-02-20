ABD donanmasından Yavuz Sultan Selim Köprüsü mesajı!

Fotoğrafta savaş gemisinin burnunda bir silahın başında dürbünle 3. Köprü Yavuz Sultan Selim'e doğru bakan bir Amerikan askeri de görülüyor.

İKİNCİ SAVAŞ GEMİSİ

USS Carney ile birlikte ABD 'nin Karadeniz 'deki savaş gemisi sayısı 2'ye çıktı. Daha önce USS Ross adlı bir başka destroyer Karadeniz'e gönderilmişti.

Rusya ise ikinci Amerikan savaş gemisinin bölgeye sevkinin ardından pazar günü bir fırkateyn ve iki devriye gemisini Karadeniz'e yönlendirdi.

'DANS EDİYORUZ'

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Amerikalı bir savunma yetkilisi, "Soğuk Savaş'ta bir dansımız vardı. Herkes kendi rolünü biliyordu. Sen bombardıman uçağını uçurursan ben de uçururum. Sen oraya bir gemi koyarsan ben de koyarım. Henüz bu seviyeye geldiğimizi düşünmüyorum. 2018'deki dansın nasıl olacağını anlamaya çalışıyoruz" dedi.

MONTRÖ KISITLAMASI

Montrö Antlaşması'na göre Karadeniz'de sahili olmayan ülkelerin savaş gemilerinin toplam tonajı 45.000 tonu geçemez ve bu ülkelerin harp gemileri Karadeniz'de 21 günden fazla kalamaz. Bir harp gemisi, 21 gün Karadeniz'de kalmışsa, Çanakkale Boğazından Ege Denizi'ne çıkıp tekrar içeri girmek zorundadır.