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ABD donanma gücünü 355 geminin üzerine çıkaracak

AA |  17 Eylül 2020 Perşembe - 0:06 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 0:06

ABD ile Çin arasında donanma konusunda rekabet kızışırken, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Amerikan donanmasının savunma bütçesindeki payını yüzde 11'den yüzde 13'e yükselteceklerini ve savaş gemisi sayısını 355'nin üzerine çıkaracaklarını açıkladı.


California'da RAND Corporation'ın bir etkinliğinde konuşan  Esper,  ulusal savunma stratejilerinin "diğer ülkelerle ilişkilerde asimetrik bir  üstünlük" ekseninde tasavvur edildiğini ve orduyu buna göre güçlendirdiklerini  söyledi.
 
Çin'in 2030'da ordusunun modernizasyonunu tamamlamayı planladığını ve  2049 itibarıyla Asya'yı domine edecek bir güce erişmeyi planladığını anlatan  Esper, buna karşı Pentagon'un ise "Geleceğin Donanma Gücü Çalışmasını"  yaptırdığını söyledi.
 
Çalışma kapsamında ABD'nin donanmasındaki gemi sayısını 355'in üzerine  çıkaracaklarını kaydeden Esper, şöyle devam etti:
 
"Bunu elde etmek için gemi inşa fonunu artırmamız gerekir. Bu da gemi  inşası için yapılan harcamayı Reagan döneminde Deniz Kuvvetlerinin gemi inşası  için yaptığı harcama seviyesine, yani yüzde 11'den yüzde13'e geri çıkarmamız  gerekecek demektir. Hem ben hem de Donanma Genel Sekreteri bu konuda kararlıyız."
 
Pentagon, 2021 savunma bütçesinde donanma için 207 milyar dolar talep  etmişti.
 
ABD Donanmasının gücünün, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki gücünün  gerisine düştüğü uzun zamandır Washington'da tartışılıyordu.
 
Çin ile Pasifik bölgesinde rekabet kızışınca, envanterinde 270  civarında savaş gemisi bulunan ABD Donanmasının gücü yeniden gündeme geldi.
 
Geçe haftalarda ABD tarafından yayımlanan Çin'in askeri güç raporuna  göre Pekin yönetimi kıyılara konuşlu, uzun menzilli gemisavar füzeleri inşa  etmenin yanı sıra 2030'a kadar donanmasındaki gemi sayısını 425'e çıkarmayı  planlıyor.

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