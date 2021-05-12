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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın zor anları! TRT World muhabiri sordu yanıt veremedi...

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 10:19 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 10:19

İsrail'in günlerdir uyguladığı terörü ABD görmezden geldi. TRT World muhabiri, Dışişleri Sözcüsü Ned Price'a, şehit edilen Filistinli çocukların fotoğraflarını görüp görmediğini sordu. Sözcü Price soru karşısında yanıt verirken zorlandı...


İsrail’in günlerdir uyguladığı şiddet ve zulme rağmen, ABD’den gelen açıklamalar İsrail’i destekler nitelikte oldu. Beyaz Saray ve Dışişleri Sözcüleri, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu vurguladı.
 
SORU KARŞISINDA DURAKLADI
TRT World Muhabiri Yunus Paksoy’la, Dışişleri Sözcüsü Ned Price’ın diyaloğu da, ABD’nin bakış açısının özeti gibiydi.
 
Paksoy'un "Filistinlilerden İsrail'e yönelik roket saldırılarını kınadınız ama dün İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar konusunda bir kınama yapmadınız. Öldürülen çocukların resimlerini gördünüz mü? Bu konuda Bakanlık olarak diyeceğiniz bir şey var mı?" şeklindeki sorusuna, "O resimleri gördüm. O resimlere bakıp acı hissetmemek zor. İşte tam da bu yüzden bugün sivil yaşamı korumak için sınırlama ve gerginliği azaltma çağrısında bulunduk." şeklinde yanıt verdi.

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