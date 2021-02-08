08 Şubat 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.527 -0.50 EURO 8,4930 -0.20
USD 7,0510 -0.08 ALTIN 411,440 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD Dışişleri eski Bakanı George P. Shultz hayatını kaybetti

AA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 0:47 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 0:47

ABD eski Başkanı Ronald Reagan döneminde 6 yıldan fazla Dışişleri Bakanı olarak görev yapan George P. Shultz yaşamını yitirdi.


Shultz'un 30 yıl çalıştığı Stanford Üniversitesine bağlı Hoover Enstitüsünden yapılan açıklamada, eski Dışişleri Bakanı'nın 100 yaşında California’daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi. Reagan yönetiminde Sovyetler Birliği ile yürütülen Soğuk Savaş diplomasisinin ana belirleyicilerinden kabul edilen Shultz, Richard Nixon'ın başkanlığı sırasında da Hazine ve Çalışma Bakanı olarak görev almıştı.
 
 

ETİKETLER

George P. Shultz Ronald Reagan ABD
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.