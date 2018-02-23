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ABD Dışişleri Bakanlığından "Afrin" açıklaması

AA |  23 Şubat 2018 Cuma - 2:20 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 2:20

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Bizim doğuda birlikte çalıştığımız bazı güçlerin (YPG/PKK), Afrin'e doğru gittiğini görüyoruz." dedi.


Sözcü Nauert basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK),  Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü  operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Nauert, Suriye'nin doğu bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşan  diğer bir terör örgütü YPG/PKK mensuplarının Afrin'e doğru kaymaya başladığını  belirtti.
 
"Afrin'de olup bitenler DEAŞ'a karşı mücadeleden dikkati başka tarafa  çekiyor." savunmasını yapan Sözcü, şöyle konuştu:
 
"Bizim doğuda birlikte çalıştığımız bazı güçlerin, Afrin'e doğru  gittiğini görüyoruz. Onların ailevi ilişkileri var, orada aile bağları var; belki  de sebeplerin bir kısmı budur. Tekrar, bu bir dikkat dağılması çünkü artık eskisi  gibi DEAŞ'la mücadele etmemiz gerektiği gibi edemiyoruz."

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