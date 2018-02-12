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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Mısır'da

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 16:18 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 16:18

Tillerson Orta Doğu turu kapsamında geldiği Mısır'da, Dışişleri Bakanı Şukri ile bir araya geldi.


ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ortadoğu turu  kapsamında geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile  görüştü. 
 
Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı  açıklamada Tillerson, teröre karşı mücadelesinde Mısır'ı desteklediklerini ifade  etti.
 
Tillerson ayrıca, "ABD, Ortadoğu'da Filistin-İsrail daimi barışını  desteklemektedir." dedi.
 
Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de 2014'te kesintiye uğrayan  Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını koordine etmek için  Kahire yönetiminin bütün taraflar nezdinde çaba harcadığını belirtti.
 
ABD'li mevkidaşı ile "ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki  yardımlaşma konularını" değerlendirdiklerini aktaran Şukri, "Mısır ile ABD  arasında dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek olan stratejik diyalog  görüşmeleri 2018'in ilk yarısında başlayacak." dedi.
 
Şukri ayrıca, Mısır ve ABD'li dışişleri ve savunma bakanlarının aynı  anda hazır bulunacağı "iki artı iki" şeklinde görüşmelerin yapılması konusunda da  ilerleme kaydedildiğini ifade etti.
 
Tillerson, Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Kuveyt'i kapsayan Ortadoğu  ziyareti kapsamında dün Mısır'a gelmişti.
 
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ilk kez Mısır'ı ziyaret ediyor.
 
Son olarak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Ortadoğu turu kapsamında  20 Ocak'ta Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.
 
  

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