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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a Lübnan'da soğuk duş

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 18:39 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 18:39

Ortadoğu turu kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Lübnan'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, başkent Beyrut'ta soğuk karşılandığı iddia edildi.


Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmek için Baabda  Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın, bekleme  salonunda bir süre tek başına bekletilmesi, "Tillerson, Lübnan'da soğuk  karşılandı" şeklinde yorumlara neden oldu.
 
Cumhurbaşkanı Avn'a daha büyük bir koltuk verilmesi, Avn için içme  suyu varken Tillerson için içme suyunun bulunmaması ve görüşmenin yapıldığı yerde  yalnızca Lübnan bayrağının bulunması "soğuk karşılama" iddialarını güçlendirdi.
 
Yerel ve uluslararası basın ile sosyal medyada, Tillerson'ın tek  başına beklediği fotoğrafı ve görüntüsü yayınlanarak, soğuk karşılandığı  konusunda yorumlar yapıldı.
 
Lübnan Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili açıklama
 
Lübnan Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada, karşılama  protokolünde herhangi bir kusur ya da soğuk karşılamanın olmadığı ve görüşmenin  dostane bir ortamda gerçekleştiği ifade edildi.
 
Açıklamada, Tillerson'ın konuşmasında, sıcak karşılama ve  samimiyetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a teşekkür ettiği vurgulandı.
 
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Lübnan ziyareti kapsamında, Lübnan  Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ve   ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Türkiye'ye gitmek üzere Lübnan'dan  ayrılmıştı.

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