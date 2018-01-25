ABD Dışişleri Bakanı: Güvenli bölge teklifinde bulunmadık

ABD Başkanı Rex Tillerson, Suriye’de ‘güvenli bölge’ kurulmasına dair Türkiye'ye herhangi bir teklifte bulunulmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı ve bugün de tekrarladığı açıklamada, ‘ABD’nin Türkiye’ye Suriye sınırında 30 kilometrelik güvenli hat kurma önerisi’nde bulunduğunu belirtmişti.
İsviçre’nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu’nda, Türkiye’ye güvenli bölge teklifinde bulunulup bulunulmadığına dair bir soruyu yanıtlayan Tillerson, “Hayır, bazı muhtemel seçenekleri değerlendirdik ama herhangi bir şey teklif etmedik” dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Paris’te yaptıkları görüşmede Tillerson’ın, Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde güvenli hat oluşturulması önerisinde bulunduğunu belirtmişti.