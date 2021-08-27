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ABD diken üstünde: Başka terör saldırıları olabilir

AA |  27 Ağustos 2021 Cuma - 20:29 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 20:29

Beyaz Saray, ulusal güvenlik ekibinin, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Kabil'de başka terör saldırıları olabileceği konusunda uyardığını bildirdi.


Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada Biden'ın  bugün ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan konusunu görüştüğünü ve Harris'in de  görüşmeye video konferans yoluyla katıldığını belirtti.
 
Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda dün düzenlenen terör saldırısında 13  Amerikan askerinin yaşamını kaybetmesinin ardından Psaki, "Ulusal Güvenlik ekibi  Biden ve Harris'e Kabil'de başka terör saldırıları olabileceğini ancak Kabil  Havalimanında maksimum güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi." bilgisini  paylaştı.
 
Psaki, tüm tehditlere rağmen Amerikan askerlerinin tahliye  operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, "Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Antony  Blinken'a, ABD'nin askeri varlığı bittikten sonra da üçüncü ülke vatandaşları ve  vize sahibi Afganların güvenliğinin sağlanması için uluslararası ortaklar ile  diplomatik çabalara devam edilmesi talimatı verdi." ifadesini kullandı.
 
"Afganistan misyonunun gelecek birkaç günü, bugüne kadarki en  tehlikeli günler olacak"
 
Toplantıda üst düzey kumutanların da planlanan DEAŞ/Horasan hedefleri  konusunda Biden ve Harris'e bilgi verdiğini aktaran Psaki, "Afganistan misyonunun  gelecek birkaç günü, bugüne kadarki en tehlikeli günler olacak." uyarısında  bulundu.
 
Psaki, söz konusu toplantıya Dışişleri Bakanı Blinken, Savunma Bakanı  Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake  Sullivan ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığını sözlerine ekledi.

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Beyaz Saray ulusal güvenlik Kamala Harris
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