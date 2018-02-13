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ABD, Deyrizor'da Rus yapımı bir tankı vurdu

AA |  13 Şubat 2018 Salı - 20:00 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 20:45

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye'nin Deyrizor kentinin güneyinde yer alan Tebiye köyü yakınlarında koalisyon askerlerinin de bulunduğu alana ateş açan bir Rus yapımı T-72 tankını vurduğu bildirildi.


AA muhabirine açıklama yapan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık  Operasyonu sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Koalisyon kuvvetleri 10 Şubat'ta nefsi  müdafaa amacıyla hareket ederek Tebiye yakınlarında bir T-72 tankını vurdu."  ifadelerini kullandı.
 
Albay Dillon, tankın koordinasyonlu bir şekilde SDG (PYD/PKK paravanı)  ve koalisyon güçlerinin bulunduğu konumlara dolaylı atış yaptığını ve koalisyon  mevzilerinin tankın menzilinde olduğunu kaydetti.
 
Dillon, "Koalisyon yetkilileri, birbirimizin kuvvetlerini tehlikeye  sokacak yanlış algı ve hesaplamalardan kaçınmak üzere Rus mevkidaşları ile temas  sağladı." ifadesini kullandı.
 
Albay Dillon tankın kime ait olduğuna dair detaylar vermedi.
 

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