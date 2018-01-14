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ABD "PYD/PKK ordusu" planını açıkladı

AA |  14 Ocak 2018 Pazar - 17:40 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 20:01

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’de ağırlıkla (PYD/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "Sınır Güvenlik Gücü" kuracaklarını açıkladı.


ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü  Albay Ryan Dillon, Suriye’de ağırlıkla (PYD/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik  Güçleri'nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "Sınır Güvenlik Gücü" kuracaklarını açıkladı. 
 
Albay Dillon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koalisyon yeni  'Suriye Sınır Güvenlik Gücü' kurmak üzere SDG ile ortak çalışmaktadır.” dedi.
 
230 kişinin eğitildiğini aktaran Dillon, söz konusu gücün sayısının 30  bini bulacağını bildirdi.
 
Söz konusu güce katılanların yaşadıkları yerlere yakın bölgelerde  görev alacağını kaydeden Dillon, "Kuvvetin etnik bileşimi görev yaptıkları  yerlere göre değişiklik gösterecektir. Kuzey Suriye’de daha çok Kürtler görev  alacakken, Fırat Vadisi ve Irak sınırı boyunca güneye doğru ise daha çok Araplar  görev alacak.” diye konuştu.
 
Bunun tamamen yeni bir istihdam veya eğitim süreci olmayacağını  anlatan Dillon, 30 bin kişilik ordunun 15 bininin DEAŞ ile mücadele bitmek üzere  olduğu için (PYD/PKK'nın paravanı) SDG mensuplarından istihdam edileceğini  vurguladı.
 
Kalan 15 bin kişi için ise eğitim ve istihdam süreçlerinin başladığını  belirten Dillon, PYD/PKK’nın halen Deyri Zor yakınlarından DEAŞ ile mücadele  etmeye devam ettiğini savundu.
 
Haberi ilk AA duyurmuştu
 
AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, ABD Savunma  Bakanlığı, istihbarat teşkilatı CIA ve PYD/PKK'nın Kandil yapılanması, 400 terör  örgütü mensubuna verdiği eğitimi tamamladığı ifade edilmişti.
 
AA’nın haberine göre, 400 terörist, Haseke’nin güneyindeki Sabahu’l  Hayır kampı ile Halep’in doğusunda Fırat nehri üzerindeki Tişrin barajı  yakınlarında eğitildi.
 
CIA eğitmenleri teorik ve teknik bilgiler sağlarken, Pentagon’un hava  indirme birimleri ile özel kuvvetleri, Kandil’den gelen teröristlerle ortak silahlı eğitim verdi.
 
"Sınır muhafızı" maskesi
 
Diğer taraftan ABD, "sınır muhafızı" adı altında yeni bir güç kurma  yoluna gitmedi.
 
Pentagon ve CIA, söz konusu programda, terör örgütünün 2014'te kurduğu  "YAT" adlı sözde anti-terör birlikleriyle "HAT" ismi verilen sözde özel harekat  unsurlarını genişletiyor.
 
Özel eğitim alan 400 terörist, YAT ve HAT isimli yapılara katıldı.
 
Nisan 2016'dan bu yana örgüte silah ve mühimmat veren ABD, teknoloji  desteğini de artırıyor.
 
CIA ve Pentagon, yeni oluşum için PYD/PKK'ya son teknoloji telsiz,  dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer ediyor. Ekipmanların  eğitimi yine ABD’li uzmanlar tarafından veriliyor.
 
AA'ya konuşan kaynaklar, Pentagon-CIA programlarıyla "sınır  muhafızları" adı altında büyütülen yapıya terör örgütü "Kuzey Ordusu" adını  verdiğini ifade etti.
 
Bölgedeki kaynaklar, "kuzey" ifadesinin, sözde ordunun gelecekte Esed  rejimi ile müzakere edilecek muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için  özellikle seçildiğine işaret ediyor.
 
Yeni oluşumun yüzde 70'inin PYD/PKK'lılardan oluşması bekleniyor.
 
ABD'nin örgüt içinde genişlettiği yeni gücün çekirdek unsurları uzun  süredir ABD Özel Kuvvetleri ile çalışan ve ortak operasyonlar yürüten ekipler.
 
"Kuzey Ordusu" adı altında ortaya çıkacak yapının, denetimi zor küçük  mobilize örgüt unsurlarını düzenli ordularla savaşa hazır hale getirecek şekilde  örgütlemesi bekleniyor.
 
Bu haliyle, "Kuzey Ordusu" terör örgütü için düzenli orduya geçiş  yolunda atılan son adımı teşkil ediyor.
 
Türkiye sınırında konuşlanıyorlar
 
Amerikalıların Doğu Halep ve Güney Haseke'de eğittiği "Kuzey Ordusu"  gücü, ilk etapta örgütün işgal ettiği ancak rejim ile sınır hattında yer alan  Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacak.
 
Halep'e bağlı bu noktalar, Türkiye sınırına bakmaları ile dikkati  çekiyor.
 
Pentagon, CIA ve Kandil kadrolarının ortaklaşa eğittiği teröristler,  rejim kontrolündeki toprakları kullanarak ülkenin doğusundan Türkiye sınırındaki  Afrin ilçesine de sevk edilebiliyor.

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