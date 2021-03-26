ABD'den YPG itirafı! Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Kimmitt: İttifaka zarar veriyor

ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcı Kimmitt, katıldığı özel yayında CNN Türk’ün sorularını yanıtladı.

11 Eylül saldırısı ile başlayan süreç hakkında konuşan Kimmitt, ABD ’nin bu saldırı sonrası bir karşılık verme ihtiyacı hissettiğini belirtti ve “Terörizme ve diğer ülkelerden gelen tehditlere direkt müdahale etmemiz gerekiyordu. Suriye 'deki duruma bakıyorum. Yapacak çok işimiz var. Türk ve Amerika n güçleri arasındaki operasyonel bölge değişimi başarılı oldu bence. Ama siyasi durum ve insani felakete tüm dünyanın müdahale etmesi gerek.” dedi.

ABD’nin SDG, PKK bağını reddetmesi ve SDG’ye desteğini sürdürmesi konusunda fikri sorulan Kimmitt, “Bir kere daha önce Amerika'nın YPG ve PKK arasında bağları direkt reddettiğini hiç duymadım. Hatta Obama dönemindeki dışişleri bakanımız bu durumu kabul etmişti. Bence bu ortalık ne yazık ki Türkiye ile ittifakımıza zarar veriyoruz. Bir orta yol bulunabilmesini isterdim ama henüz o aşamaya gelemedik.” dedi.

“AKAR VE AUSTIN ÇÖZEMEZSE KİMSE ÇÖZEMEZ”

Kimmitt Türkiye NATO ilişkileri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “NATO ittifakı 7/24 çalışmalı. İttifaktaki ülkelerin hepsi ortak fayda için çalışmalı.” ifadelerini kullanan Kimmitt şöyle devam etti;

“Türkiye NATO'daki en büyük kara kuvvetlerinden birine sahip. İttifakta kalması çok önemli. Ama satın alınan silah sistemleri bizi endişelendiriyor. Rakiplerimize teknolojik veri aktaracak elektronik zaafiyetler olma riski var. S-400'lerin radarlarına takılan veriler istemeden rakiplerimizin eline geçebilir. Bu konuyu çözmemiz gerek. Savunma bakanı Austin ve Hulusi Akar bu durumu çözmeye çalışıyor, biliyorum. Hulusi Akar bir Amerikan dostu, aynı zamanda vatansever bir türk. Eğer ikisi bu sorunu çözemezse kim çözer bilemiyorum. Ordularımızın başında böyle yetkin komutanlar olması çok iyi bir şey.”

"S-400 KONUSUNU ÇÖZMEMİZ GEREK”

Kimmitt, Türkiye’nin Rusya ’dan S-400 almasının ardından F-35 programından askıya alınması hakkında ise şunları söyledi;

"Buradaki sorun S-400'lerin F-35'lerin içindeki gizli bilgileri tespit etme ihtimali. Daha önce de belirttiğim gibi bizi endişelendiren şey füzeler değil, radar sistemi. Radar sistemindeki bilgilerin rakiplerimizin eline geçmesi hem Türkiye, hem de F-35'leri satın alan diğer ülke ve şirketler için tehlike teşkil eder. Radar kullanıldığı ve yabancılar tarafından hacklenme riski olduğu sürece Amerika'nın kararının hem Türkiye hem NATO hem de Amerika için doğru olduğunu düşünüyorum.“

"F-35'LERDE BÜTÇE AŞIMI VAR"

“F-35'lerin bahsedildiği gibi en gelişmiş silah sistemi olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine Kimmitt, Pentagon’un F-35 programına ABD Kongresi’nden gelen baskıyla baktığını belirtti.

F-35 programında bütçe aşımının yanı sıra üretim ve geliştirme aşamaları yüzünden gecikmeler olduğunun altını çizen Kimmitt, "Kongre'de Pentagon'a F-35 programının iyice gözden geçirilmesi için baskı yapan bir kesim var. Parasının karşılığını veriyor mu 5. ya da en azından 4 buçukuncu nesil bir savaş jeti mi bilmek istiyorlar. Çünkü NATO müttefiklerimiz, Amerika ve F-35 programına üye olan herkes dünyanın en gelişmiş savaş jetine sahip olmak istiyor.” dedi.

ABD - Suudi Arabistan ilişkisine de değinen Kimmitt şu ifadeleri kullandı;