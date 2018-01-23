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ABD'den yeni Afrin açıklaması!

23 Ocak 2018 Salı - 14:46 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 14:46

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Afrin operasyonuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.


Mattis ''Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları, DEAŞ'ın yenilmesinin garantiye alınması çabalarından dikkati dağıtıyor'' dedi.
 
ABD Savunma Bakanı, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatıyla ilgili DAEŞ'le savaşı sekteye uğrattığı uyarısı yaptı. DAEŞ'in yenilgiye uğratılmasına yönelik uluslararası çabalara odaklanılması gerekirken Afrin operasyonunun dikkati dağıttığını öne süren Mattis, Afrin'de ve Suriye'nin başka yerlerinde insani krizi daha kötüleştirme riski yarattığını da iddia etti. 
 
Mattis, açıklamalarını Endonezya ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilere yaptı.

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