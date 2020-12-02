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ABD'den virüsler için 'biyolojik silah' uyarısı!

AA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 21:34 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 21:34

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, virüslerin bir devlet veya terör örgütü tarafından biyolojik silah olarak kullanılma ihtimali konusunda kaygılarının olduğunu söyledi.


Orgeneral Milley, Washington merkezli Brookings Enstitüsünde  gündemdeki güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Biyolojik silahlarla ilgili bir soruya yanıt veren Milley, "Bu virüs  (Kovid-19) veya başka bir tip virüs biyolojik bir sistem olarak kötü emeller için  kullanılabilir mi? Elbette ki evet. Bu olabilir ve bu bir kaygıdır." dedi.
 
Ulus devletlerin zaten böyle bir kabiliyet geliştirme kapasitesine  sahip olduğuna işaret eden Milley, "Asıl daha büyük kaygı ise bir terör örgütünün  veya sorumlu aktör gibi davranmayan birilerinin bunu kullanmasıdır. Bu çok büyük  bir kaygıdır. Ayrıca, elinde hiç silah olmayan örgütlerin biyolojik silahlar  geliştirip bunları kullanmalarını ve korkunç bir yıkıma neden olmalarını hayal  etmek hiç de zor değil." değerlendirmesinde bulundu.
 
Henüz örgütlerin elinde böyle bir şey olmadığını ancak bunun bir  ihtimal olduğunu belirten Milley şöyle devam etti:
 
"Böyle bir kabiliyete müdahale etmek ve onu yok etmek bakımından  tedbirli olmamız gerekir. Ama aynı zamanda devam eden salgından da ders almamız  gerekir ve bunları kendimizi savunmak için kullanmalıyız. Dolayısıyla gelecekte  kişisel koruma malzemelerimizin, böyle bir durum söz konusu olduğuna müdahale  edecek ekiplerimizin hazır olmasını temin etmemiz, böyle bir biyolojik saldırının  etkisini azaltmak için kendimize uygulayacağımız protokol ve prosedürleri hazır  etmemiz gerekir."
 

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