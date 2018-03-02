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ABD'den Ukrayna'ya silah satışı

AA |  02 Mart 2018 Cuma - 1:40 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 1:40

ABD yönetimi, Ukrayna'ya toplam değeri 47 milyon dolar olan 210 adet anti tank füzesi ve 37 adet fırlatıcı satacak.


Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının yazılı açıklamasında, Ukrayna'ya  yapılması planlanan silah satışının ABD Dışişleri Bakanlığınca kabul edildiği ve  kararın Kongreye iletildiği bildirildi.
 
Ukrayna'nın ABD'den toplam değeri 47 milyon dolar olan 210 adet  Javelin anti tank füzesi ve 37 adet Javelin fırlatıcı istediği belirtilen  açıklamada, söz konusu tutarın teknik destek, eğitim ve nakliyeyi de kapsadığı  kaydedildi.
 
"Javelin sistemi Ukrayna'nın uzun soluklu olarak savunmasına yardımcı  olacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, bu satışın bölgedeki "basit askeri  düzeni" bozmayacağı savunuldu.
 
Ukrayna'nın istediği füze ve fırlatıcıların sevkiyatının ABD'nin  halihazırdaki stoklarından gerçekleşeceği bilgisi de paylaşıldı.
 

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