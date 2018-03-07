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ABD'den Türkiye'ye teşekkür

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 7:18 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 7:18

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler sonrasında gerçekleştirdiği incelemelerden dolayı Türkiye hükümetine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.


Bakanlık Sözcüsü Nauert, basın toplantısında konuyla ilgili  açıklamalarda bulundu. Nauert, “Büyükelçiliğimiz bugün konsolosluk ve vize  hizmetlerine kapalıydı. Elçiliğimiz yarın tamamen açık olacaktır. Türkiye  hükümetine, polis ve güvenlik güçlerine bu incelemeyi takip ettikleri için  teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

İnceleme sürecinde yapılan tutuklamalarla ilgili bir soruya Nauert,  "Eğer bu, süreç için gerekliyse ve yardımcı olduysa kendilerine teşekkür ederiz.”  yanıtını verdi.

Ankara Valiliği, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve  vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin  istihbari bilgiler üzerine güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiğini ve ilave  tedbirler alındığını açıklamıştı.

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