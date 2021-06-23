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ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!

AA |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 20:25 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 20:53

ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.


ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı  yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai  Havalimanı'nın güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye ziyarette bulunacak. 
 
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Rob Lodewick, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, "Bu hafta, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı  yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği  konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek." dedi.
 
Lodewick görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi vermezken, ABD  Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde 2022 savunma bütçesine ilişkin  bir oturumda açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley,  herhangi bir yazılı anlaşmanın henüz olmadığını ancak görüşmeleri  ilerlettiklerini söyledi.
 
Milley, "Bu hafta (Türkiye ile) bir toplantımız var. Sanırım  anlaşmanın neredeyse son parçası kaldı. Türkiye adına konuşmak istemiyorum ve  nihai bir anlaşmanın sonucunu önceden vermek istemiyorum ama Kabil havalimanının  güvenliğinin sağlanacağı konusunda eminim." dedi.
 
Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'daki Kabil  Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.
 
ABD Afganistan'dan çekilirken, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede Kabil  havaalanının güvenliği konusu da gündeme gelmişti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'da düzenlediği basın toplantısında,  Türkiye'nin orada kalabileceğine dair niyetini mevkidaşlarına aktardığını ifade  etmişti.
 

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ABD Savunma Bakanlığı Afganistan
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