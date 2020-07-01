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ABD'den Türkiye'ye Ayasofya çağrısı

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 18:32 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 18:32

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması yönünde çağrı yaptı


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ABD Türkiye Ayasofya
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