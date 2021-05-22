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ABD'den Türkiye nesajı! Dışişleri Bakanı Blinken sosyal medyadan paylaştı...

AA |  22 Mayıs 2021 Cumartesi - 7:58 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 7:58

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Ortak öncelikler konusunda müttefikimiz Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.


Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon  görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Bugün Mevlüt  Çavuşoğlu ile tam da zamanında konuşma fırsatı buldum. Ortak öncelikler konusunda  NATO Müttefikimiz Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.  Ayrıca Yunanistan ile yapıcı görüşmelere desteğimizi dile getirdim. Demokrasi ve  insan haklarının önemini vurguladım.” değerlendirmesinde bulundu.
 
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price da görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı  açıklamada, "Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ve  Afganistan'daki ortak çıkarlarımız da dahil olmak üzere ABD ile Türkiye  arasındaki iş birliğinin önemini görüştü.” ifadelerine yer verdi.
 
Price, Blinken’ın, NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki  müzakerelere ABD'nin desteğinin sürdüğünü ilettiğini belirtti.
 

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