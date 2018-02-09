ABD'den Türkiye'deki şirkete yaptırım kararı! Sebebi ise...

ABD Hazine Bakanlığı, DEAŞ'a destek olduğu gerekçesiyle bazı şirket ve kişilere yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım kararı alınan kişi ve kurumlar arasında Türkiye’den de bir kişi ve kuruluş bulunuyor.
Reuters'ın haberine göre; Bakanlığın yaptığı açıklamada Yunus Emre Sakarya ve sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik’e yaptırım kararı alındı. Sakarya ve şirketinin DEAŞ için insansız hava aracı parçaları sağladığı gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, Filipinler’den Abdulpatta Escalon Ebubekir’in DEAŞ'a finansal ve malzeme desteği yaptığı ve Somali’de de Muhammed Mire Ali Yusuf ve şirketi Liibaan Trading ve Al Mutafaq Commercial Company’nin DEAŞ'a destek verdiği belirtildi.