09 Şubat 2018 Cuma
İSTANBUL 
13°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.590 -0.59 EURO 4,6860 -0.11
USD 3,8340 0.14 ALTIN 162,110 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'den Türkiye'deki şirkete yaptırım kararı! Sebebi ise...

09 Şubat 2018 Cuma - 19:09 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 19:09

ABD Hazine Bakanlığı bugün bazı kurum ve kişilere yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıkladı. Yaptırım kararı alınan şirketler Filipinler, Somali ve Türkiye'de bulunuyor. Bakanlık, şirketlerin terör örgütü DEAŞ'a destek verdiğini iddia ediyor.


ABD Hazine Bakanlığı, DEAŞ'a destek olduğu gerekçesiyle bazı şirket ve kişilere yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım kararı alınan kişi ve kurumlar arasında Türkiye’den de bir kişi ve kuruluş bulunuyor.
 
Reuters'ın haberine göre; Bakanlığın yaptığı açıklamada Yunus Emre Sakarya ve sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik’e yaptırım kararı alındı. Sakarya ve şirketinin DEAŞ için insansız hava aracı parçaları sağladığı gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi.
 
Yapılan açıklamada, Filipinler’den Abdulpatta Escalon Ebubekir’in DEAŞ'a finansal ve malzeme desteği yaptığı ve Somali’de de Muhammed Mire Ali Yusuf ve şirketi Liibaan Trading ve Al Mutafaq Commercial Company’nin DEAŞ'a destek verdiği belirtildi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.