ABD'den Türkiye'deki şirkete yaptırım kararı! Sebebi ise...

ABD Hazine Bakanlığı bugün bazı kurum ve kişilere yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıkladı. Yaptırım kararı alınan şirketler Filipinler, Somali ve Türkiye'de bulunuyor. Bakanlık, şirketlerin terör örgütü DEAŞ'a destek verdiğini iddia ediyor.

ABD Hazine Bakanlığı, DEAŞ'a destek olduğu gerekçesiyle bazı şirket ve kişilere yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım kararı alınan kişi ve kurumlar arasında Türkiye’den de bir kişi ve kuruluş bulunuyor.

Reuters'ın haberine göre; Bakanlığın yaptığı açıklamada Yunus Emre Sakarya ve sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik’e yaptırım kararı alındı. Sakarya ve şirketinin DEAŞ için insansız hava aracı parçaları sağladığı gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi.