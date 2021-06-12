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ABD'den teknoloji devlerine şok! Gündeme bomba gibi düştü

AA |  12 Haziran 2021 Cumartesi - 22:44 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 22:44

ABD Temsilciler Meclisi ülkedeki e-ticaret ve teknoloji devlerinin tekelleşmesinin önüne geçmek için yasa hazırlıyor. Şirketleri bölmeye yönelik yasaya her iki parti de destek veriyor.


Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, hem Demokrat Parti'den hem de Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi üyeleri, Amazon, Google gibi teknoloji devlerini "dizginlemeye" yönelik yasa tasarısı önerdi.
 
Söz konusu yasa, teknoloji devlerini şirketlerini ikiye bölmek ya da bazı ürün ve hizmetlerini elden çıkarmak zorunda bırakabilir.
 
Yasa bir endüstriyi yeniden şekillendirebilir
 
Yasanın kabul edilmesinin ABD'nin en zengin şirketlerini büyük ölçüde değiştirebileceği ve etkinliklerini hayatın her yönünde gösteren bir endüstriyi yeniden şekillendirebileceği ifade ediliyor
 
Amazon, Google, Apple, Facebook gibi teknoloji devleri hem ABD hem Avrupa'da bulundukları sektörleri tekelleştirmekle eleştiriliyor.
 
CEO’lar ifade vermişti
 
ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, daha önce Kongrede tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade vermişti.

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ABD e-ticaret Temsilciler Meclisi
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