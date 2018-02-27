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ABD'den tehdit: Saldırırız!

27 Şubat 2018 Salı - 9:47 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 9:47

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin sivillere yönelik saldırılarını derhal durdurması ve ilk yardım görevlilerinin acil müdahale gereken bölgelere girişinin sağlanması gerektiğini söyledi.


Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Suriye'deki  son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.
 
Sanders, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından geçen  cumartesi günü alınan Suriye genelinde "insani ateşkes" kararıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:
 
"Suriye (rejimi), yüz binlerce sivili hava, top, roket ve ardından da  kara saldırılarıyla terörize ediyor. Rejimin klorin gazını bir silah olarak  kullanması, sadece durumu daha da kötüleştiriyor. ABD, insani yardım  görevlilerinin acil yardıma muhtaç kişilere ulaşması için saldırıların derhal  sona ermesi çağrısında bulunuyor."
 
Sanders, Esed rejiminin bir kez daha kimyasal silah kullanması  durumunda ABD'nin yeniden saldırı düzenleme ihtimalinin olup olmadığı sorusunu  yanıtladı.
 
Sözcü, bu soru üzerine, "Başkan (Trump), Esed rejimine karşı zaten  daha önce uyarı yaptı. Bu mesajı aynen koruyoruz. Saldırıların derhal durması  gerektiğini söylüyorsak kastımız tam olarak budur ancak spesifik adımlar  anlamında ne yapacağımızı buradan açıklayacak değilim. Suriye rejiminin bunu  ciddiye alması gerekir." yorumunu yaptı.
 
BM Güvenlik Konseyinde 24 Şubat'ta, Suriye'ye insani yardım  ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki  durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes  kararı alınmıştı. Oy birliğiyle alınan bu kararda, Suriye genelinde insani  yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi  ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan  ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.
 
KUZEY KORE İLE DİPLOMATİK MÜZAKERE UMUTLARI
 
Öte yandan Sözcü Sanders, Kuzey Kore ile son dönemde artan diplomatik  müzakere umutlarına ilişkin bir soruya, "Kuzey Kore'nin müzakerelere açık  olduğunu söylemesi güzel ancak açıkça belirtmek isterim ki Kuzey Kore ile  yapılacak herhangi bir müzakerenin sonucu 'nükleerden arındırma' olmalıdır. O  zamana kadar ABD ve dünya kamuoyu, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programının  çıkmaz sokak olduğunu bilmeli." cevabını verdi.
 
Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki kış olimpiyatlarının kapanış  töreni için Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli General Kim Yong-chol, dün, Devlet  Başkanı Moon Jae-in ile bir araya gelmişti. Görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim  Jong-un'un Washington ile bağları güçlendirme isteğini dile getiren Kim, Kuzey  Kore'nin ABD ile görüşmelerde bulunmaya açık olduğunu ifade etmişti.

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