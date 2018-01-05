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ABD'den tehdit gibi sözler! Unutulmayacaksınız

AA |  05 Ocak 2018 Cuma - 1:37 | Son Güncelleme : 05 01 2018 - 1:37

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var." ifadesini kullandı.


ABD  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, İran'da devam eden protestolara ilişkin yaptığı yazılı  açıklamada, "İran'da göstericilere yönelik şiddet olaylarının" yakından takip  edildiğine dikkati çekti.
 
Nauert, şunları kaydetti:
 
"Hükümet sokaklara çıkan cesur halkı öldürmeye ve hapse atmaya devam  etmektedir. Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en  sert şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda  bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var.  Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız."
 
ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda  bulunarak, İran'daki göstericilere destek vermişti.
 
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise  İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyine  (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacaklarını duyurmuştu.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı protestolar sonrasında yayınladığı ilk yazılı  açıklamada, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtmiş, "İran  halkı için desteğimizi birçok farklı ortamda ifade ediyoruz." açıklamasında  bulunmuştu.

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