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ABD'den "Taliban ile iş birliği konusunda" çelişkili açıklamalar

AA |  01 Eylül 2021 Çarşamba - 23:46 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 23:46

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Taliban ile ilişkilerin tahliyelerin koordinasyonu ile sınırlı olduğunu ve bunun daha geniş konularda iş birliği yapacakları anlamına gelmediğini ifade ederken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan’da DEAŞ/H terör örgütüne karşı gelecekte Taliban ile işbirliği yapmalarının mümkün olduğunu söyledi.


Bakan Austin ve Orgeneral Milley, ABD birliklerinin Afganistan’dan  çekilmesinin ardından burada görev alan askerlere teşekkür etmek üzere ortak  basın toplantısı düzenledi.
 
ABD’nin çekilmesinin doğru olduğunu savunan Austin ve Milley,  Afganistan’dan 124 binden fazla kişinin tahliye edilmiş olmasından gurur  duyduklarını dile getirdi.
 
Milley, askeri sürecin bittiğine ve Afganistan’da artık diplomatik bir  sürecin işleyeceğine dikkat çekti.
 
Taliban ilişkiler konusunda çeliştiler
 
Taliban ile iş birliği yapılmasına ilişkin soruya yanıt veren Austin,  "Sadece sınırlı sayıdaki konuda Taliban ile çalıştık. O da mümkün olduğunca fazla  insanı oradan çıkarmaktı. Dolayısıyla buradan mantık yürüterek bu başka daha  geniş konularda da birlikte çalışacağımız anlamına gelmiyor." dedi.
 
 Aynı soruya Orgeneral Milley ise Taliban’ın geçmişte acımasız olduğunu  ancak değişip değişmeyeceklerinin görülmesi gerektiği yanıtını verdi.
 
"DEAŞ/H ile mücadele konusunda Taliban ile iş birliği yapmanız ihtimal  dahilinde mi?" sorusunu ise Milley, "Bu mümkün." diye yanıtladı.
 
Kabil’deki hava saldırısında başkaları da öldü
 
Kabil’de DEAŞ/H’ye ait bomba yüklü bir aracın hava saldırısı ile  vurulması sonucu sivillerin de hayatını kaybedip kaybetmediğine ilişkin soruyu  yanıtlayan Milley, şu ifadeleri kullandı:
 
"Birçok farklı yollarla orada öldürdüklerimizden en az birinin DEAŞ  mensubu olduğunu biliyoruz. Başkaları da öldü mü? Evet, öldürülen başkaları da  var ama kim olduklarını bilmiyoruz. Tüm bunları inceliyoruz."
 
Pazar günü Kabil’de düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 6’sı  çocuk en az 10 kişinin öldüğü ortaya çıkmıştı.
 

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