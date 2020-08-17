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ABD'den Suudi Prens Selman'a büyük şok! Dava açıldı

AA |  17 Ağustos 2020 Pazartesi - 0:04 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 0:04

ABD'de, "Rusya'yı Suriye iç savaşına müdahale etmeye teşvik ettiği" gerekçesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dava açıldı.


İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistanlı eski  İçişleri Bakanlığı istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri, ABD'nin başkenti  Washington DC'de Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhine dava açtı.
 
El-Cibri, dava dosyasında, dönemin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı  (CIA) Direktörü John Brennan ile Temmuz ve Ağustos 2015'te görüştüğünü  belirterek, "Brennan, Bin Selman'ın Rusya'yı Suriye iç savaşına müdahaleye teşvik  ettiğinden endişeli olduğunu dile getirdi, o dönem Rusya, Suriye iç savaşında bir  taraf değildi." ifadesini kullandı.
 
Muhammed bin Selman'ın, Brennan'ın bu endişelerini öfkeyle  karşıladığını vurgulayan El-Cibri, Brennan ile yaptığı görüşmelerin ardından  kendisinin işinden olduğunun ve ülkesini terk ederek Kanada'ya sığınmak zorunda  kaldığının altını çizdi.
 
El-Cibri dava dosyasında, Veliaht Prens'in, "tam da Beşşar Esed  rejiminin düşmeye yaklaştığı bir dönemde Rusya'yı Suriye'ye müdahaleye davet  ettiğini" kaydetti.
 

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