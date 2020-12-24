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ABD'den Suudi Arabistan'a 478 milyon dolarlık güdümlü füze satışı

AA |  24 Aralık 2020 Perşembe - 0:23 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 0:23

ABD Dışişleri Bakanlığının, yüksek güdümlü havadan-karaya füze mühimmatının Suudi Arabistan'a "Doğrudan Özel Satış" üzerinden ihraç edilmesinin yolunu açtığı iddia edildi.


Bloomberg haber sitesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı  haberinde, Dışişleri Bakanlığının, Riyad'a 478 milyon dolar değerinde savaş  uçaklarında kullanılmak üzere 7 bin 500 adet havadan-karaya füze mühimmatının  ihracat lisansına onay verdiğini kongreye tebliğ ettiği ileri sürüldü.
 
Haberde, söz konusu ihracat lisansının Raytheon'a verildiği ve Suudi  Arabistan'a satışına onay verilen mühimmatın ise lazer güdümlü ve iç navigasyon  özelliği bulunan en gelişmiş mühimmatlardan "Paveway IV" akıllı mühimmatı olduğu  belirtildi.
 
ABD'de askeri satışlar, hükümetler arasında yapılan Dış Askeri Satış  ve Amerikan silah şirketleri ile yabancı hükümetler arasında yapılan "Doğrudan  Özel Satış" olarak ikiye ayrılıyor.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı, Dış Akseri Satışları kamuoyuna duyururken,  Doğrudan Özel Satışlar kamuya açıklanmıyor.
 
ABD, 2015'te Paveway füzelerinin bir önceki versiyonlarından Suudi  Arabistan'a 8 bin adet satmıştı.
 
Geçen yıl da ABD Dışişleri Bakanlığının, Suudi Arabistan için verdiği  "acil askeri satış yetkisi" kapsamında 8,1 milyar dolarlık satışın 1,5 milyar  dolarının gelişmiş Paveway füzeleri için olduğu iddia edilmişti.
 
Amerikan kongresinde özellikle demokratlar, Yemen'deki sivil  katliamlarından dolayı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE)  gelişmiş silahların satışı konusunda kaygılarını dile getiriyor.
 
Geçen ay Kongrenin her iki kanadına da Suudi Arabistan ve BAE'ye F-35  ve diğer gelişmiş teknolojilerin satılmaması için yasa teklifleri sunulmuştu.
 
  
 

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