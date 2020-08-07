ABD’den Suriye’nin kuzeyinde devasa üs

ABD Başkanı Donald Trump’ın askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekileceğini açıklamasının üzerinden bir yıl geçmeden bölgede tam tersi bir gelişme yaşandı. ABD yönetimi, Suriye’nin kuzeydoğusunda içinde havaalanı da bulunan devasa bir üs inşa ediyor. Büyük bölümü tamamlanan askeri üssün bitmesi halinde, petrol alanları dahil Haseki ve Deyrizor bölgelerinde ABD yöntimi etkili kontrol sağlayacak.

ABD, TSK ’nın “Barş Pınarı Harekatı” kapsamında kontrol altına aldığı Telabyad ve Resulayn kentlerinden çekilmesi sonrası güçlerini Suriye ’nin kuzey ve doğusunda muhafaza etti. Petrol alanları dahil bölgenin büyük bölümünde kontrol sağlayan ABD yönetimi, bölgede uzun süreli kalıcı faaliyetlere yöneldi. Bu çerçevede Haseki ’nin güneyindeki El Şeddadi kasabasındaki askeri üs genişletme çalışmalarında sona gelindi.

Uçaklar için pist

Bölgedeki Arap aşiret reislerinden alınan 50 dönümlük alan üzerine inşa edilmeye başlanan üssün ilk aşamada 25 dönümlük alanının kullanılacağı daha sonra arazinin tamamının kullanıma açılacağı bildirildi. Suriye TV’nin haberine göre, bölgedeki ABD askeri yönetimi, geçtiğimiz ay üs bölgesinde özel bir teknik atölye kurdu. Atölye çalışmaları kapsamında askerler için konut eğitim kampları, dev lojistik malzeme depoları, oyun , eğlence salonları ve kapalı yüzme havuzları inşa edildi. Savaş uçaklarının inişi için ise pist genişletme çalışmaları da devam ediyor.

Büyük malzeme sevkiyatı

Genişletme sürecinin tamamlanması ile birlikte El-Şaddadi’deki askeri üssün Suriye’deki Amerikan güçlerinin en büyüğü haline geleceği ve bu kapsamda Haseki ile Deyrizor vilayetlerini içine alan bölgede 145 km2’lik sahayı ABD’nin daha etkili denetleyeceği belirtiliyor. ABD kuvvetleri, başta Şeddadi üssü olmak üzere Haseki ve Deyrizor askeri üslerine yakın zamanda yakıt, arazi araçları, kamyonlar, ağır vinçler ve kazma makineleri dahil lojistik malzeme yüklü yüzlerce araç sevk etmişti. ABD yönetiminin, Şeddadi’deki asker sayısını 2019 yılına göre iki katından fazla artırdığı da belirtiliyor.

El Şaddadi’deki askeri üssün tamamlanması sonrası tam kapasite ile faaliyete geçmesi halinde ABD’nin bölgedeki askeri varlığının, Suriye rejiminin bölgeyi denetim altına almasında caydırıcı rol oynayacağı, diğer yandan terör örgütü PKK /PYD’nin pozisyonunu güçlendireceği ve DAEŞ’e yönelik etkili daha etkili harekatlara girişileceği ifade ediliyor.

El Şeddadi’nin önemi