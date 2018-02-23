ABD'den Suriye açıklaması: İflas etmiştir

ABD Dış İşleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauret ve Pentagon Baş Sözcüsü Dana W. White ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında Afrin’deki operasyon ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

MÜNBİÇ HATIRLATILDI

Nauert, Münbiç ile ilgili bir soruya Tillerson’ın Türkiye’deki temaslarını hatırlatarak ABD ile Türkiye arasında sadece Türkiye’de değil ABD’de de sürekli ikili görüşmelerin sürdüğünü ve Mart ortasına doğru gerçekleşecek Münbiç ile ilgili toplantı zamanının ve çizelgesinin oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

ABD’de yayınlanan Wall Street Journal gazetesinin Türkiye’nin İran ve Rusya’ya yakınlaşması ile ilgili yaptığı habere ilişkin Nauret, “Türkiye bir NATO üyesidir. Ve bizim de NATO müttefikimizdir. Türkiye ile kesinlikle ayrı düştüğümüz noktalar var.

Bunları hepiniz biliyorsunuz” ifadelerini kullanarak Türkiye-ABD arasında çok güçlü ilişkilerin bulunduğunu ve müttefik olduklarını hatırlattı. Nauert, Türkiye’nin diğer devletler ile ilişkisinin bulunmasının doğal olduğunu ABD’nin bu ilişkilerin arasına girmeyeceğini sözlerini ekledi.

Nauert, Afrin’de ABD’nin karşısında olduğu Suriye rejimi ile ABD’nin desteklediği güçler arasındaki yakınlaşma ile ilgili gelen bir soru üzerine ise Afrin’de Amerika n kuvvetlerinin bulunmadığını, Amerika’nın bölgede operasyon yapmadığının altını çizerek bölgedeki gelişmeler ile ilgili yorum yapamam dedi.