ABD'den Suriye açıklaması: İflas etmiştir

Suriye’de günümüzde yaşanan kıyım ve sorunların baş sorumlularının Rusya ile İran olduğunu ileri süren Nauert, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında, "Rusya’nın Suriye yönetimine desteği olmasaydı, bu yıkımlar ve ölümler kesinlikle olmazdı. Geçtiğimiz birkaç gün içinde Doğu Guta’da 400’den fazla masum sivil Suriye rejimi tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü ve hepimizin bildiği gibi sadece Rusya değil İran da bu rejimi destekliyor. Rusya'nın orada yaşananlar için benzersiz bir sorumluluk üstlendiğini hatırlatmak isterim" dedi.
Bu durumun, Suriye’de siyasi bir çözüm ve barış getirmeyi amaçlayan Astana sürecinin başarısızlığını gösterdiğini savunan Nauert, "ABD’nin ve başka birçok ülkenin Cenevre sürecine destek vermelerinin nedeni de budur" dedi.
ABD Dış İşleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauret ve Pentagon Baş Sözcüsü Dana W. White ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında Afrin’deki operasyon ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.
MÜNBİÇ HATIRLATILDI
Nauert, Münbiç ile ilgili bir soruya Tillerson’ın Türkiye’deki temaslarını hatırlatarak ABD ile Türkiye arasında sadece Türkiye’de değil ABD’de de sürekli ikili görüşmelerin sürdüğünü ve Mart ortasına doğru gerçekleşecek Münbiç ile ilgili toplantı zamanının ve çizelgesinin oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.
ABD’de yayınlanan Wall Street Journal gazetesinin Türkiye’nin İran ve Rusya’ya yakınlaşması ile ilgili yaptığı habere ilişkin Nauret, “Türkiye bir NATO üyesidir. Ve bizim de NATO müttefikimizdir. Türkiye ile kesinlikle ayrı düştüğümüz noktalar var.
Bunları hepiniz biliyorsunuz” ifadelerini kullanarak Türkiye-ABD arasında çok güçlü ilişkilerin bulunduğunu ve müttefik olduklarını hatırlattı. Nauert, Türkiye’nin diğer devletler ile ilişkisinin bulunmasının doğal olduğunu ABD’nin bu ilişkilerin arasına girmeyeceğini sözlerini ekledi.
Nauert, Afrin’de ABD’nin karşısında olduğu Suriye rejimi ile ABD’nin desteklediği güçler arasındaki yakınlaşma ile ilgili gelen bir soru üzerine ise Afrin’de Amerikan kuvvetlerinin bulunmadığını, Amerika’nın bölgede operasyon yapmadığının altını çizerek bölgedeki gelişmeler ile ilgili yorum yapamam dedi.
Pentagon Baş Sözcüsü Dana W. White ise Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin geçtiğimiz haftalardaki görüşmesinden sonra gerçekleşen gelişmeler ve Münbiç ile ilgili gelen bir soru üzerine görüşmenin çok başarılı olduğunu ve açık açık bütün konuların konuşulduğunu söyledi. “Biz tabi ki Türkiye’nin ortak tehdit ile ve DEAŞ’ı mağlup etmeye odaklanmasını istiyoruz” ifadelerini kullanan White, “Buna rağmen Türkiye’nin bölgedeki haklı endişelerini anlıyoruz ve bu sorunlarla başa çıkmasına yardımcı oluyoruz” dedi.