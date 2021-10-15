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ABD'den son dakika Türkiye açıklaması: Çıkarımız var, NATO...

AA |  15 Ekim 2021 Cuma - 22:26 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 22:26

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Yunanistan ile imzaladığı anlaşmanın Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklara yansımalarına ilişkin, ABD’nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzakereleri desteklediğini ve Washington’un genellikle diğer ülkeler arasındaki deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda pozisyon almadığını söyledi.


Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Yunanistan ile  ABD arasında dün imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın Doğu  Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyona nasıl etki edeceğine  ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:
 
"Yunanistan ve Türkiye arasındaki istikşafi müzakerelerin devamı da  dahil olmak üzere, Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürme çabalarını destekliyoruz.  Prensip olarak, tüm devletleri deniz yetki sınırlarının birleştirilmesine ilişkin  sorunlarını diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl bir  şekilde çözmeye teşvik ediyoruz. Bildiğiniz gibi ABD genellikle diğer devletlerin  deniz sınırı anlaşmazlıklarını nasıl çözmeleri gerektiği konusunda bir pozisyon  almıyor."
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye  üzerinden Türkiye’ye yönelik saldırılarını artırması üzerine bu bölgelere  operasyon düzenleme sinyali verdiğine ilişkin bir soruya ise Price, geçtiğimiz  günlerde Türkiye’ye yönelik sınır ötesi saldırıları kınadıklarını yineledi.
 
Price, Suriye’de ateşkes hatlarını korumanın ve sınır ötesi  saldırıları durdurmanın önemine vurgu yaptı.
 
Tüm tarafları Suriye'de istikrarı artırmak ve çatışmaya siyasi bir  çözüm için çalışmak için ateşkes bölgelerini korumaları ve bunlara saygı  duymaları gerektiğini kaydeden Price, “NATO müttefikimiz Türkiye ile pek çok  çıkarımız var. Terörle mücadele bunlardan biri; Suriye'deki çatışmayı sona  erdirmek diğer biri ve bölgede kötü niyetli aktörleri caydırmak da bir diğeridir.  Suriye'deki çatışmayı sürdürülebilir bir şekilde sona erdirmek için Türk  müttefiklerimizle ortak çıkarlarımız var.” değerlendirmesinde bulundu.
 
Sözcü, Suriye’deki savaşın bitirilmesi konusunda ABD’nin bölgedeki  ortaklarla olduğu gibi Ankara ile de istişare içinde olduğunu belirtti.
 

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