ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Saullivan, iki liderin Afganistan'daki havalimanının güvenliğine ilişkin Türkiye'nin rolü hakkında da konuştuğunu açıkladı. Sullivan'ın açıklamasına göre, Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının güvenliğinin sağlanması hususunda Türkiye'nin öncü rol alması için anlaşmaya vardılar.
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ABD'den son dakika S-400 açıklaması: Devam edecek
17 Haziran 2021 Perşembe - 20:43 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 20:43