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ABD'den son dakika S-400 açıklaması: Devam edecek

17 Haziran 2021 Perşembe - 20:43 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 20:43

Beyaz Saray’dan yapılan son dakika açıklamasında, “Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü, S-400’ler ile ilgili diyalog devam edecek” denildi.


ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Saullivan, iki liderin Afganistan'daki havalimanının güvenliğine ilişkin Türkiye'nin rolü hakkında da konuştuğunu açıkladı. Sullivan'ın açıklamasına göre, Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının güvenliğinin sağlanması hususunda Türkiye'nin öncü rol alması için anlaşmaya vardılar.
 

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Beyaz Saray S-400 Biden
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