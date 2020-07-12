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ABD'den son dakika Hafter açıklaması

AA |  12 Temmuz 2020 Pazar - 20:55 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 20:55

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından petrol üretiminin durdurulacağına yönelik yapılan açıklamalardan "rahatsızlık duyduğunu" açıkladı.


ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Elçilik,  dış destekli çabaların Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) hayati görevini  engellemesinden rahatsızlık duymaktadır ve bu çabalar Libya'da çatışma  tehlikesini arttırmaktadır." ifadelerine yer verildi.  
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi: 
 
"(Rus) Wagner paralı askerlerinin NOC tesislerine düzenlediği  baskınlar, ayrıca dış ülke başkentlerinde tasarlanan ve (Halife Hafter'in  liderlik ettiği) sözde Libya ulusal ordusunun aktardığı çelişkili mesajlar, daha  güvenli ve müreffeh bir gelecek için çabalayan tüm Libyalılara zarar vermektedir.  Hayal kırıklığı yaratan bu eylemler, Libya'nın egemenliğinin korunması, kalıcı  ateşkesin sağlanması ve Libyalıların ortak düşüncesi olan petrol gelirlerinin  şeffaf yönetiminin desteklenmesi için elçiliğin, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve  (Tobruk merkezli) Temsilciler Meclisi gibi sorumlu taraflarla çalışma  kararlılığını engellemeyecek."  
 
"Silahlarını bırakacak, dış manipülasyonları reddedecek ve çözümün  parçası olmak için barışçıl diyalogda buluşacaklara kapının hala açık olduğuna"  işaret edilen açıklamada, "Ancak Libya ekonomisini baltalayanlar ve askeri  gerilimi tırmandıranlar izole edilecekler ve yaptırım tehlikesiyle  karşılaşacaklar." uyarısı yapıldı.  
 
Halife Hafter'in liderlik ettiği sözde Libya ulusal ordusunun sözcüsü  Ahmed el-Mismari, dün sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda,  sundukları şartlar kabul edilene kadar petrol üretimini durdurmaya devam  edeceğini açıklamıştı.  
 
Libya'da elde edilen "petrol gelirlerinin üçüncü bir ülkedeki banka  hesabında toplanması" ve buradan dağıtılmasını şart koşan Hafter, "Libya Merkez  Bankasının denetime girmesini" talep etmişti.   
 

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ABD Trablus Halife Hafter
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