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ABD'den son dakika Afganistan hamlesi! Biden resmen açıkladı

AA |  14 Ağustos 2021 Cumartesi - 23:42 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 23:42

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil Büyükelçiliğinde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan'dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını duyurdu ve muhtemel Taliban saldırısına hızlı ve güçlü askeri karşılık vereceklerini belirtti.


ABD Başkanı Biden, Taliban'ın hızla ilerlediği Afganistan'daki son  duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.
 
Biden, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliğindeki personel ile ABD'ye  destek olan Afganlıların ülkeden tahliyesi için daha önce 3 bin olarak açıklanan  gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını bildirdi.
 
Biden, amaçlarının söz konusu personelin güvenli ve hızlı bir şekilde  ülkede çıkarılması olduğunu kaydetti.
 
Ülkede halen görev yapan ABD birliklerine yönelik muhtemel bir tehdit  algısına karşın tüm ilgili kurumları yeniden uyardığını aktaran Biden, muhtemel  terör saldırılarına karşı uyanık olacaklarını ifade etti.
 
Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, Afganistan Cumhurbaşkanı  Eşref Gani ve diğer Afgan yetkililerle görüşmesi talimatını verdiğini, ülkede  şiddetin sona ermesi ve siyasi bir çözüme varılması konusunda çalışılması  gerektiğini kaydettiğini vurguladı.
 
Biden, açıklamasında, "Doha'da bulunan Taliban temsilcilerine,  Afganistan'daki ABD askerini ve görevimizi tehlikeye atacak herhangi bir eyleme  girişmeleri durumunda hızlı ve güçlü bir askeri karşılık verileceğini ilettik."  ifadesini kullandı.
 
ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi  için bölgeye 3 bin ilave ABD askerinin gönderileceğini açıklamıştı.

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