ABD'den şok karar! Yasaklandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin bazı çalışanlarına vize yasağı getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, küresel düzeyde insan hakları ihlalleri işleyen rejimlere destek sağlayan Çinli teknoloji şirketlerinin bazı çalışanlarına vize kısıtlamaları ve ülkeye giriş yasağı uyguladıklarını duyurdu.