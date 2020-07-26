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ABD'den şok karar! Yasaklandı

AA |  26 Temmuz 2020 Pazar - 20:40 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 20:40

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin bazı çalışanlarına vize yasağı getirdi.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, küresel  düzeyde insan hakları ihlalleri işleyen rejimlere destek sağlayan Çinli teknoloji  şirketlerinin bazı çalışanlarına vize kısıtlamaları ve ülkeye giriş yasağı  uyguladıklarını duyurdu.
 
Vize kısıtlaması ve yasağının "Çin Komünist Partisi rejiminin insan  hakları ihlalleri"ne destek veren bazı Huawei çalışanlarına uygulanacağını  belirten Pompeo, şirketin, Çin hükümetinin gözetim silahı olduğunu, siyasi  muhalifleri sansürlediğini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "toplama  kampları"na destek verdiğini ifade etti.
 

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