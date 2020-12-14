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ABD'den skandal S-400 kararı!

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 21:04 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 22:22

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.


ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı  nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.  ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma  Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık  yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım  listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.
 
 "10 milyon doları aşan kredi ve borç verilmesi kısıtlandı"
ABD Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey  bir yetkili, SSB'ye yönelik yaptırımların, "ABD'nin ürün ve teknolojileri için  ihracat lisansı ve yetkilerinin verilmesinin yasaklandığını" kaydetti. Yetkili, herhangi bir uluslararası finansal kuruluşun SSB'ye 10 milyon  doları aşan kredi ve borç vermesinin kısıtlandığını ve SSB yetkililerinin ABD'ye  girişinin de yasaklandığını ifade etti.
 
 CAATSA yasası nedir?

Trump'ın, Kongre'nin baskısıyla 2017'de imzaladığı yasa, esas olarak  Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale girişimi, Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın  doğusundaki ayrılıkçıları desteklemesine karşı Obama döneminde getirilen  yaptırımların güvence altına alınması amacını taşıyor.
 2 Ağustos 2017'de resmen yürürlüğe giren CAATSA yasası, ABD'nin ulusal  güvenliğine "tehdit" olarak değerlendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye karşı  yaptırımların alınmasını öngörüyor.
 
 Yasanın 231. maddesine göre, Rusya ile savunma ve istihbarat  alanlarında çalışan kişilere karşı da yaptırım getirilebiliyor.   Bu yaptırımlar, Rusya Federasyonu için veya onun adına çalışan  kişilerle bilerek "önemli işlem" yapan gerçek ve tüzel kişiler için de geçerli  olabiliyor.  Bu kapsamda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini alması, "önemli  işlem" kategorisinde değerlendiriliyor ve yaptırım öngörülüyor.
 
Yaptırım listesinde 12 madde var
CAATSA'nın 235. maddesi, ABD Başkanı'nın "ilgili kişi ve kuruluşlara  getireceği" yaptırımları 12 maddede düzenliyor:

"1- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat  bankası desteğinin kesilmesi

2- Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi

3- ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi

4- Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi

5- Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni  verilmemesi

6- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da  sözleşme yapılmaması

7- Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması
 
8- Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi  transferlerinin yasaklanması

9- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında  gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması

10- ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da  kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması

11- Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı

12- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst  düzey görevlilere de yaptırım uygulanması."

Yasanın ilgili maddesine göre, Başkan, bu 12 maddeden en az 5'ini  seçip uygulamakla yükümlü.
 
 
Pompeo: Türkiye'yi bir an önce ABD ile koordinasyon içinde S-400  sorununu çözmeye davet ediyorum

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'yi bir an  önce ABD ile koordinasyon içinde S-400 sorununu çözmeye davet ediyorum. Türkiye  değerli bir müttefikimiz ve ABD'nin önemli bir bölgesel güvenlik ortağıdır. Bir  an önce Türkiye'nin S-400'e sahip olması engelini ortadan kaldırarak verimli  savunma sektörü iş birliğimizi sürdürmeyi umuyoruz." açıklamasında bulundu. 
 
Pompeo, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye karşı  alınan yaptırım kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
 
Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) CAATSA kapsamında yaptırım  kararı alındığına işaret eden Pompeo, "Yaptırımlar, SSB'ye tüm ABD ihracat  lisansı ve yetkisinin yasaklanmasını, SSB Başkanı ve diğer SSB çalışanlarının mal  varlıklarına el konulmasını ve vize kısıtlamasına dahil edilmesini kapsıyor."  ifadesini kullandı.
 
Pompeo, "ABD, birçok vesile ile Türkiye'ye S-400 alımının ABD  ordusunun teknolojisini ve personelini tehlikeye atacağı, Rusya'nın savunma  sektörüne ek fon sağlayacağı ve Rusya'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma  sanayine erişim sağlayacağı konularında uyarıda bulunmuştur. Ancak buna rağmen  Türkiye, alternatifleri bulunmasına rağmen S-400 satın alma ve test etme  konusunda kararlı davranmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Türkiye'nin bu adımının, F-35 programından çıkarılması ile  sonuçlandığına işaret eden Pompeo, CAATSA yaptırımlarını uygulama konusunda  kararlı olduklarını belirtti.
 
Pompeo açıklamasında, şunları kaydetti:
"Türkiye'yi bir an önce ABD ile koordinasyon içeresinde S-400 sorununu  çözmeye davet ediyorum. Türkiye değerli bir müttefikimiz ve ABD'nin önemli bir  bölgesel güvenlik ortağıdır. Bir an önce Türkiye'nin S-400'e sahip olması  engelini ortadan kaldırarak verimli savunma sektörü iş birliğimizi sürdürmeyi  umuyoruz."
 
 

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ABD S-400 yaptırım
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