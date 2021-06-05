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ABD'den skandal hamle! Terör örgütü YPG/PKK'ya böyle eğitim verdi

AA |  05 Haziran 2021 Cumartesi - 20:43 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 20:43

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki petrol tesislerini koruyan üyelerine sıhhiyeci eğitimi verdiğini duyurdu.


CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Alabama Ulusal Muhafızlar Birliğine  bağlı 173'üncü Piyade Alayı 1'inci Taburu Savaş Kulübü Görev Gücü, ABD Kara  Kuvvetlerine bağlı 6'ncı Alay 1'inci Taburundan askerlerle birlikte SDG'nin  Kritik Petrol Alt Yapı Muhafızlarına (KPAYM) mayıs ayında sıhhiye eğitimi verdi."  ifadesi kullanıldı.
 
YPG/PKK terör örgütüne bağlı söz konusu terörist grubun Suriye'nin  doğusundaki petrol alt yapılarını korumakla görevli olduğuna işaret edilen  açıklamada, "Savaş Kulübü sağlık görevlileri, KPAYM Akademisi üyelerine travmatik  yaralara odaklanan, hayat kurtaran müdahaleleri ve teknikleri öğretti. Doktorlar  turnike uygulaması, yara kapatma, pansuman, basınç bandajı uygulaması, eklem  bölgelerinde yara kapatma ve sarmayı öğretti." ifadesine yer verildi.
 
Açıklamada, eğitimi tamamlayan örgüt üyelerine bitirme sertifikası  verildiği belirtilirken, söz konusu Savaş Kulübü Görev Gücü'nün CENTCOM  bölgesinde DEAŞ karşıtı Doğal Kararlılık ve Orta Doğu'da değişik görevler icra  eden Spartan Kalkanı Operasyonu'nu desteklemek üzere bölgeye konuşlandırıldığı  kaydedildi.
 

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ABD terör örgütü YPG/PKK
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